Sproporzione tra reddito e tenore di vita: confiscati beni Sequestrati negozi di abbigliamento, auto e palestre ad un pregiudicato di San Valentino Torio

Due negozi di abbigliamento, due palestre con relativa attrezzatura, un immobile ad uso commerciale e un auto di grossa cilindrata, per un valore di circa 600 mila euro: è quanto è stato confiscato, questa mattina, dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno ad un uomo, residente a San Valentino Torio, già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo in questione è stato più volte sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed ha precedenti per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, traffico di armi e stupefacenti, concussione e sequestro di persona. Il sequestro è scattato su disposizione del Tribunale di Nocera Inferiore che ha accolto la richiesta della Procura. Le indagini, iniziate nel 2019, hanno evidenziato un' enorme sproporzione tra il tenore di vita dell'uomo e quello dei suoi familiari, rispetto ai redditi dichiarati. Da qui il sequestro che si basa sull’applicazione della confisca per sproporzione, prevista dal Codice Antimafia.