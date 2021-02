Picchiata e trovata in fin di vita: torna libera la volpe Foxy Era stata recuperata a San Valentino Torio, nei pressi della chiesa di San Giacomo Maggiore

Era stata ritrovata in fin di vita lo scorso 17 febbraio, torna libera la volpe recuperata nei pressi della chiesa di San Giacomo maggiore apostolo nel comune di San Valentino Torio. L’animale era stato brutalmente colpito alla testa ed era in condizioni molto gravi a causa di un forte trauma cranico dovuto al brutale pestaggio al quale era stato sottoposto. Immediato il trasferimento presso il POV ASL Napoli 1 dove il giovane esemplare - che è stato chiamato Foxy - è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Grazie al pronto intervento dei soccorritori, Foxy si è ristabilito in breve tempo e così, ieri, la piccola volpe è tornata in libertà.

I militari N.I.P.A.A.F. della stazione di Sarno, dopo aver individuato il sito più idoneo per il rilascio dell’animale, insieme al personale ASL, CRIUV e CRAS ed alla presenza di Don Alessandro Cirillo della Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo, hanno liberato la volpe nei pressi della località “Cappelle di Siano”. Non appena si è aperta la gabbia la volpe è immediatamente corsa verso la libertà, non prima di voltarsi indietro per dare un ultimo sguardo ai suoi benefattori.

"Foxy, giovane maschio, è vivo e libero. - commentano dalla chiesta di San Giacomo - Un grazie di cuore ai Carabinieri forestali, alla Guardia di Finanza, al Cras di Napoli, all’Asl servizio Veterinario di Nocera Sarno nella persona del dottore Toro e dottoressa Ferrentino. Grazie a quanti hanno aiutato Foxy."