Pesca illegale: sequestrata una rete e 31 tonnetti Denunciato il responsabile. In azione la Guardia Costiera di Di Sapri

I militari della Guardia Costiera di Sapri, diretti dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, hanno sequestrato una rete da posta e 31 esemplari di tonnetti trovati a bordo di un’unità da diporto ormeggiata nel porto cilentano.

La persona sottoposta all’accertamento alla vista dei militari ha opposto resistenza inveendo contro gli stessi e tentando la fuga, ma dopo un inseguimento è stata fermata. Condotto negli Uffici del Comando di Sapri al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa da mille euro, oltre al sequestro sia dell’attrezzatura da pesca illegalmente detenuta a bordo, sia del pescato. E' stato anche denunciato per oltraggio, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

L’unità da diporto sarebbe stata anche priva della copertura assicurativa e, pertanto la guardia costiera ha proceduto a contestare un’ulteriore sanzione amministrativa oltre al sequestro dell’unità. “L’attività portata a termine rientra nell’ambito delle attività istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera per prevenire e contrastare gli illeciti in materia di pesca per tutelare il litorale marino. La pesca con attrezzi non consentiti è una pratica vietata dalla legge, e per questo deve essere severamente punita, al fine di impedire catture indiscriminate di specie ittiche” ha evidenziato il Capo del Circondario marittimo di Palinuro tenente di vascello Francesca Federica Del Re.