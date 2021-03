Colpo in una rosticceria: portato via l'incasso Il ladro è fuggito con circa 80 euro, sotto choc i proprietari che erano all'interno del locale

Colpo in una rosticceria di Corso Italia a Pontecagnano Faiano. Ieri sera, mentre il locale era chiuso e i proprietari stavano riordinando, un uomo con un corpo contundente ha sfondato la porta dell'attività e con un'azione fulminea si è impossessato della cassa con l'incasso, circa 80 euro, per poi fuggire via. Non c'è stata colluttazione, sotto choc i proprietari.

I carabinieri di Battipaglia hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere del posto e stanno cercando di rintracciare l'uomo, fuggito a piedi.