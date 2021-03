Rifiuti abbandonati: sequestrata un'azienda a Capaccio Paestum L'impresa, con 1300 capi di bestiame, si estende su di un'area di oltre 30mila mq

Controlli ambientali a Capaccio Paestum, il personale militare marittimo di Agropoli ha sequestrato, nei giorni scorsi, un’azienda zootecnica e dei terreni per oltre oltre 35mila mq, in località “Capodifiume”. Nel corso dei controlli nell’azienda, con 1300 capi di bestiame e confinante con ben due corsi d’acqua, sono stati ritrovati accumuli di rifiuti di varia natura ed entità, tra cui materiale ferroso, plastica, pneumatici, scarti da lavorazione edile, depositati in maniera incontrollata e direttamente sul terreno, in prossimità dei corsi d’acqua. Inoltre, l'azienda non aveva alcun sistema di regimentazione sia per le acque di piazzale che di raccolta delle acque di prima pioggia.

Inoltre, i militari hanno trovato una vasca di raccolta interrata, nascosta da massi di grandi dimensioni, il cui materiare confluiva direttamente in un canale di scolo e poi nel fiume vicino tramite una condotta. Infine, su di un terreno adibito ad uliveto di circa 5mila mq è stato trovato diverso materiale di risulta, proveniente presumibilmente da scarti di demolizione, plastica, pneumatici di macchine agricole, rottami di mezzi meccanici e ferrosi. L’azienda zootecnica “Tedesco Giovanni” è stata quindi sequestrata insieme ai terreni adibiti alla gestione del bestiame.