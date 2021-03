Pontecagnano: ladri di gasolio beccati dai carabinieri Erano a bordo di un'auto rubata

Ritrovato su un'auto abbandonata sulla litoranea di Pontecagnano materiale per aspirare il gasolio dalle vetture. In azione i carabinieri di Pontecagnano, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto. I militari hanno intercettato e inseguito una Ford rubata a Capaccio. I due uomini a bordo, da una prima ricostruzione pare si tratti di nord-africani, sono fuggiti a piedi nei campi circostanti, facendo perdere le loro tracce. Nella vettura lasciata in strada è stato trovato materiale per l'aspirazione del gasolio e alcune taniche ancora vuote. Per i carabinieri è plausibile che i due stessero per mettere a segno un colpo. L'auto è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre proseguono le indagini per risalire all'identità dei due malviventi.