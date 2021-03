Spacciava eroina da casa: arrestato 37enne di Pellezzano Beccato a vendere una dose davanti al portone: ai domiciliari

Spacciava eroina direttamente da casa sua: arrestato un 37enne di Pellezzano. E' finito in manette De M.S., già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Il giovane aveva organizzato una fiorente attività di spaccio direttamente dalla sua abitazione, nel comune di Pellezzano. Gli agenti della polizia lo hanno beccato mentre, davanti al portone, vendeva una dose di eroina ad un cliente, per 20 euro.

A casa, poi, in un armadio della camera da letto gli agenti hanno rivenuto e sequestrato due involucri di cellophane trasparente contenenti eroina, per un peso complessivo di 60 grammi, un bilancino elettronico funzionante, un telefono cellulare e 1400 euro in contanti, in banconote da euro 20. Il 37enne si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida, mentre l’acquirente della sostanza stupefacente, De R. A., è stato segnalato e deferito per il reato di favoreggiamento reale.