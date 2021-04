Nasconde la cocaina in un accendisigari: arrestato 56enne L'uomo è stato beccato dai carabinieri

I carabinieri di Pontecagnano Faiano hanno arrestato un 56enne del posto per spaccio di droga. Le indagini si sono avvalse anche del supporto di un cane dell'unica cinofila del nucleo di Sarno.

In casa dell'uomo sono state scoperte 6 dosi di cocaina, nascoste in un finto accendisigari. Il 56enne lo avrebbe usato per nascondere la sostanza stupefacente, l'uomo è stato arrestato, la droga sequestrata. L'arrestato si trova ora ai domiciliari.