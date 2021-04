Sbanda con l'auto e finisce in un canale: muore 64enne Incidente mortale a Capaccio, in località Gromola

Tragedia a Capaccio Paestum, nel tardo pomeriggio di oggi. Un uomo di 64 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto in località Gromola, intorno le 18.30. L'uomo, da solo in auto, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo nel canale che costeggia la strada per poi schiantarsi contro un muro. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo ed i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Immediato l'arrivo dei sanitari della Croce Gialla di Agropoli, ma per il 64enne c’è stato nulla da fare. Lascia due figli.