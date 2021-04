Armi, munizioni e marijuana scoperte in una casa a San Marzano Il ritrovamento dei carabinieri a seguito dell'agguato in cui è rimasto ferito il pentito C.A.

Armi, munizioni e una coltivazione di marijuana scoperte all'interno di una casa situata in una zona rurale di San Marzano sul Sarno. Il ritrovamento, nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, è stato fatto dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore.

Nell'abitazione, al cui interno non c'era nessuno al momento dell’intervento, sono state rinvenute due pistole semiautomatiche, due fucili da caccia, numerose munizioni di vario calibro, diversi passamontagna e una coltivazione di marijuana all’interno di un apposito impianto dotato di illuminazione artificiale, areazione e climatizzazione, nonché una bilancia elettronica e materiale per il confezionamento dello stupefacente: il tutto è stato sequestrato.

La perquisizione è stata effettuata nell’ambito di una più ampia operazione scattata nelle ore successive all’esplosione di diversi colpi di pistola contro un'auto, avvenuta il 13 aprile, in cui è rimasto ferito C. A. già noto alle forze dell’ordine per la sua vicinanza ad ambienti camorristici. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare le persone a cui appartiene il materiale sequestrato ed individuare eventuali collegamenti del materiale sequestrato e con specifici eventi e crimini.