Controlli antiCovid a Sarno: fermate oltre 200 persone Sanzioni, verbali e sequestri nel corso dell'ultimo fine settimana

Controlli in provincia di Salerno: Sarno al setaccio nel corso dell'ultimo fine settimana. Nei 14 posti di controllo disseminati nelle varie zone della città sono state controllate 203 persone e 131 veicoli. Tre le sanzioni emesse per il mancato rispetto delle normative, nei confronti di persone che si trovavano al di fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, tre i verbali per violazioni al Codice della Strada. Sequestrate anche 2 autovetture e una carta di circolazione.

Effettuato anche un intervento di soccorso pubblico da parte degli Agenti del Commissariato per una fuga di gas metano in uno stabile in Corso Vittorio Emanuele II. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco al fine di mettere in sicurezza tutti i condomini ed i passanti del corso.