Controlli a Pontecagnano: recuperati 1500 euro di refurtiva Denunciate 15 persone. Multati 7 cittadini per abbandono di rifiuti

Continuano i controlli in provincia di Salerno. Nel comune di Pontecagnano Faiano sono 451 i controlli effettuati, 2 le perquisizione domiciliari, 7 quelle veicolari. Nel corso delle verifiche, le forze dell'ordine hanno denunciato 15 persone in stato di libertà e recuperato 1500 euro di refurtiva. Delle 16 contravvenzioni elevate, 5 sono state per inosservanza delle norme anti-Covid.

La Polizia Locale, impegnata nelle operazioni in strada, nei giorni 23, 24 e 25 Aprile, ha effettuato controlli su 135 autoveicoli. Le Guardie rurali, questa settimana, hanno elevato 7 verbali per abbandono rifiuti, di cui 2 da 50 euro e 5 da 500 euro, oltre a diversi controlli microchip per i cani e i controlli notturni sulla fascia costiera.

"A supporto di queste attività partecipa il Nucleo Elicotteristi che mette in campo le proprie risorse e i propri mezzi. Inoltre, Carabinieri, Polizia Municipale e ASAD PEGASO, con la loro presenza presso il Polo vaccinale garantiscono il regolare svolgimento delle attività evitando assembramenti. A nome di tutti i cittadini di Pontecagnano Faiano ringrazio questi uomini che con il loro impegno garantiscono la sicurezza per le nostre famiglie." Le parole della fascia tricolore.