Raid all'alba in tre bar: è caccia alla banda Sulla vicenda indagano i carabinieri di Battipaglia. Al vaglio anche i video della sorveglianza

Questa mattina, intorno alle 5 e mezza, due persone hanno seminato il panico in tre bar del salernitano. Prima hanno sfondato l'ingresso del bar Miscela 45 a Salerno, per poi spostarsi a Pontecagnano Faiano, facendo irruzione in un bar che si trova nei pressi del distributore Ip. Il barista si è nascosto in un magazzino, i malviventi hanno portato via un computer che serve a fare le ricariche telefoniche.

Successivamente i due, a bordo di una vettura, sono andati in Litoranea, al Sunset Cafe, anche lì hanno sfondato l'ingresso, portando poi via il distributore di cassa e alcuni gratta e vinci. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto. I militari stanno visionando anche le immagini riprese dalla telecamere di sorveglianza de locali.