Monte Gelbison, escursionista scivola per un sentiero Brutta avventura per un 50enne di Novi Velia

E' scivolato mentre stava percorrendo un sentiero del Monte Gelbison, paura ieri pomeriggio per un escursionista 50enne di Novi Velia. A richiedere i soccorsi un amico con cui il 50enne stava passeggiando. Il recupero dell’uomo è stato complicato in quanto la zona era particolarmente impervia. Per l’uomo si è alzata in volo anche l’elisoccorso. Dopo diverse ore il 50enne è stato recuperato via terra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania e i sanitari del 118 dell’ospedale San Luca. Il malcapitato, che avrebbe riportato diverse fratture, è stato trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania per le necessarie cure del caso.