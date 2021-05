Capaccio, scontro auto-motorino: grave 16enne Il minore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania

Grave incidente, questa mattina, a Capaccio Paestum. Un violento impatto si è verificato in località Rettifilo tra uno scooter e una Mercedes. Alla guida del motorino un ragazzo di 16 anni. Il minore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. Sul posto due ambulanze e forze dell'ordine per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire le dinamichel del sinistro.