"Recupera" auto rubata ma tenta estorsione: arrestato 26enne Pretendeva in cambio 600 euro: al rifiuto ha aggredito la vittima

Un 26enne di Pontecagnano Faiano è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione, ricettazione, lesioni personali, danneggiamento aggravato e minaccia. Tutto è scaturito dalla denuncia sporta da un cittadino di Pontecagnano Faiano che, nella mattinata di ieri, aveva segnalato ai carabinieri il furto della sua Peugeot 206. Poco dopo lo stesso ha richiamato i militari, denunciando di essere stato aggredito da un uomo che, probabilmente, era stato contattato per provare a recuperare la vettura.

Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri è emerso che il 26enne gli aveva “recuperato” la vettura ma avrebbe preteso 600 euro per la restituzione perché, a suo dire, tanto aveva versato per riottenere l'auto. La vittima si è opposta e al suo rifiuto è stata aggredita: il 26enne gli ha sferrato un pugno e ha anche danneggiato l'auto. I militari, giunti sul posto, hanno constatato il danneggiamento della vettura e, anche grazie alla ricostruzione fatta dall'uomo, hanno tratto in arresto il 26enne.