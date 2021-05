Si schianta contro un trattore, muore giovane motociclista Tragedia in località "Rettifilo" di Capaccio Paestum: inutili, purtroppo, i soccorsi

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. A Capaccio Paestum un giovane centauro ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto in località "Rettifilo".

Stando ad una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, sembra che la vittima - a bordo della sua moto - si sia schiantato contro un trattore. L'incidente frontale non ha lasciato scampo al motociclista, che è praticamente morto sul colpo.

Inutili, purtroppo, i soccorsi da parte dei sanitari del 118 della Croce Rossa, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. I militari dell'Arma sono al lavoro per eseguire i rilievi, raccogliere le testimonianze e ricostruire la dinamica della tragedia.