Capaccio piange il 43enne Valerio Punzi, era padre di 2 figli Ora si chiede più sicurezza sul rettifilo, dove il giovane ha pero la vita con la sua moto

Si è svegliata sotto choc la comunità di Capaccio che piange la morte del 43enne Valerio Punzi. Il giovane ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale che si è verificato in località Rettifilo.

Il centauro, originario di Brescia, si era trasferito da tempo nel salernitano perchè compagno di una capaccese. La coppia ha due figli. Da una prima ricostruzione della tragedia il 43enne si è scontrato frontalmente con un trattore che viaggiava in direzione opposta. Un impatto fatale. A nulla sono serviti i tentativi da parte dei sanitari giunti sul posto di rianimare Valerio Punzi. Per il centauro non c’è stato nulla da fare. Illeso invece il conducente del trattore che ha fatto scattare l’allarme, sotto choc per il dramma che si è consumato davanti ai suoi occhi.

Toccherà ora ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, ricostruire la dinamica del sinistro. Disposto l’esame esterno sulla salma. Intanto in queste ore si sono sollevate già le polemiche sulla pericolosità di queste strade, chiedendo maggiore sicurezza proprio in località Rettifilo. Non è il primo incidente mortale che si verifica sull'arteria.