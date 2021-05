Inchiesta "Croci del Silaro", Stefania Nobili torna in libertà Capaccio, revocati gli arresti domiciliari all'ex capogruppo di maggioranza al Comune

Nuovi sviluppi nell'inchiesta giudiziaria "Croci del Silaro": in mattinata, infatti, i carabinieri hanno notificato la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari a Stefania Nobili. L'ex capogruppo di maggioranza al Comune di Capaccio era stata destinataria del provvedimento giudiziario con le accuse di intestazione fittizia di beni immobili e riciclaggio di denaro.

Il riferimento è all'inchiesta sulla gestione dei fondi della Croce Azzurra e non solo: accolta dai giudici della Prima sezione del tribunale di Salerno l'istanza presentata dai legali Riziero Angeletti e Nicoletta Giuliani. Una bufera giudiziaria che aveva portato la Nobili a protocollare le dimissioni dall'incarico di consigliere di maggioranza a sostegno del sindaco Franco Alfieri.

Per Nobili (ex moglie dell'imprenditore Roberto Squecco, al quale è stata revocata la detenzione in carcere) resta però l'interdizione all'esercizio dell'attività imprenditoriale.