Tragedia in autostrada: investito e ucciso durante la fuga Dinamica ancora da ricostruire. Pare che la tragedia sia stata preceduta da una rapina

Un uomo è stato travolto ed ucciso lungo l'autostrada Napoli-Salerno, nel comune di Nocera Superiore, in direzione Cava de' Tirreni. Il fatto si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 22.30. La dinamica dell'accaduto, a cui stanno lavorando gli agenti della Polizia Stradale, è ancora frammentaria ma secondo una prima ricostruzione pare che la tragedia sarebbe stata preceduta da una rapina in un Autogrill. Pare, inoltre, che l'uomo che ha perso la vita non fosse da solo ma in compagnia di un complice.

In aggiornamento