Lite furibonda, tre ragazzi finiscono in ospedale con ferite da taglio Scafati, si indaga su quanto accaduto: i protagonisti sono due minorenni e un 19enne

I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore indagato su quanto avvenuto in serata a Scafati, con almeno tre ragazzi protagonisti di una lite furibonda che ben presto è degenerata. Dalle parole si è passati ai fatti, con aggressioni fisiche e l'utilizzo di armi da taglio.

Due minorenni e un ragazzo di 19 anni sono stati trasferiti negli ospedali di Nocera e Sarno. Stando a quanto risulta, non sarebbero in pericolo di vita.

I carabinieri stanno indagando per risalire alle cause che hanno scatenato la lite furibonda.

Quello di Scafati è solo l'ultimo episodio che ha riguardato l'agro nocerino sarnese e, più in generale, la provincia di Salerno. Proprio in queste ore il prefetto Francesco Russo, a margine della cerimonia di consegne delle onorificenze al merito, ha ribadito che sono previsti piani specifici di controllo. In città come nel resto della provincia.