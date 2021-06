Rissa e coltellate a Scafati: identificati alcuni dei partecipanti alla lite Un 18enne si è spontaneamente presentato dai carabinieri

Si continua ad indagare su quanto accaduto ieri sera a Scafati. Una lite furibonda ha preso vita nei pressi del centro commerciale "Plaza", in via Berlinguer. Diversi i ragazzi protagonisti della rissa, di cui tre feriti con armi da taglio - un maggiorenne e un minorenne - e trasferiti in ospedale. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della tenenza di Scafati hanno individuato alcuni dei partecipanti. Tra questi, un diciottenne di un comune limitrofo. Secondo quanto dichiarato, sarebbe lui il responsabile delle ferite da taglio. Il ragazzo, già ricercato dagli investigatori, nelle scorse ore si è spontaneamente presentato dai carabinieri "per fornire il proprio contributo alla ricostruzione dei fatti". Ritrovato anche il coltello utilizzato dal giovane durante la rissa.

I motivi all'origine della lite e l'esatta ricostruzione di quanto accaduto, oltre all'identificazione degli altri reponsabili "Sono oggetto di ulteriori indafini finalizzate all'individuazione delle responsabilità penali" Fanno sapere i carabinieri.