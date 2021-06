Tragedia sull'Aversana: muore noto avvocato colto da un malore mentre è in bici "Va via un altro pezzo di storia a Pontecagnano nonché un collega rispettoso e cordiale"

Tragedia ieri pomeriggio sull'Aversana, a Battipaglia. Un noto avvocato di Pontecagnano, Carlo Rinaldi, di 71 anni, è stato stroncato da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta. Letale, probabilmente, il troppo caldo. A lanciare immediatamente l'allarme gli automobilisti della zona. Una volta giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche gli agenti di polizia. L'avvocato si era salvato in passato, sopravvivendo ad una slavina. Tantissimi i messaggi di cordoglio che, anche via social, stanno arrivando dai tanti amici e colleghi che lo descrivono come un "gentiluomo, un grande amico".

"Va via un altro pezzo di storia a Pontecagnano nonché un collega rispettoso e cordiale. Persona di altri tempi! Condoglianze vivissime alla famiglia! Che la terra ti sia lieve!" Scrive un utente sul gruppo "Gli avvocati del distretto di Salerno". Tanto dolore.