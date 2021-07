Tragedia nelle acque di Paestum: muore a 45 anni mentre fa il bagno E' accaduto in località Linora: inutile purtroppo l'intervento dei bagnini

Hanno notato subito che qualcosa non andava, con quel corpo esanime sull'acqua. E si sono tuffati per soccorrerlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Tragedia nel pomeriggio nelle acque di Capaccio Paestum, in località Linora, dove un uomo di 45 anni è deceduto per un malore in mare. A perdere la vita Massimiliano Voria, originario di Cicerale.

L'uomo è stato portato a riva, dove si è provato in tutti i modi a rianimarlo ma purtroppo senza successo. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono giunti anche i carabinieri.

Il magistrato di turno ha disposto l'esame esterno della salma: pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un malore che non ha lasciato scampo al 45enne salernitano.