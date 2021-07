Maxi sequestro di marijuana a Capaccio: denunciate due persone Scoperte oltre 3mila piante

Lotta allo spaccio in provincia di Salerno. Maxi sequestro di marijuana messo a segno a Capaccio Paestum. In azione gli agenti del comando di polizia municipale che hanno scoperto e sequestrato, in località Via Feudo-La Pila, una vasta piantagione di cannabis indica. La piantagione era nascosta in sei impianti serricoli insieme a vari sacchi di concime e materiale utile alla coltivazione. In tutto sono state confiscate 2.615 piante di vario fusto, oltre 455 arbusti già recisi ed essiccati, pronti ad essere immessi sul mercato illegale dello spaccio. Secondo le prime stime, avrebbe fruttato circa 1 milione di euro. Gli agenti hanno denunciati a piede libero un imprenditore di Capaccio Paestum, titolare del terreno, e il presunto affittuario, già noto alle forze dell'ordine e residente a Scafati, entrambi accusati di coltivazione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno.