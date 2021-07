Fiamme nel Salernitano: brucia la parte alta di Cupa Belvedere Il sindaco di Nocera Superiore: "Attivato il COC. Monitoriamo la situazione"

In fiamme la parte alta di Cupa Belvedere a Nocera Superiore. Un incendio è divampato da qualche d'ora, il sindaco Giovanni Maria Cuomo ha comunicato che è stato attivato il Centro Operativo Comunale per dare supporto ai Vigili del Fuoco e al corpo della Forestale nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto sono interventi i volontari della Protezione Civile comunale. Per le operazioni di spegnimento è stato richiesto anche l'intervento di un elicottero.

"Continuiamo a monitorare la situazione da Cupa Belvedere e Citola" Fa sapere la fascia tricolore. Ancora da accertare l'origine dei focolai.