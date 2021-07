Eboli, 50enne fa il bagno nudo a mare: denunciato L'uomo, fuggito all'arrivo della municipale, è stato poi raggiunto sulla strada provinciale

Multato un 50enne per atti osceni in luogo pubblico. Si trovava in un lido di Eboli con la famiglia, poi ha deciso di allontanarsi fino alla spiaggia dei nudisti a ridosso del poligono militare, e proprio qui si era messo a fare il bagno nudo insieme ad altri uomini. Alcuni bagnanti hanno allertato la polizia municipale intervenuta sul posto. All'arrivo dei caschi bianchi c'è stato un fuggi fuggi generale. Il 50enne, scappato via nudo, è stato fermato sulla strada provinciale e denunciato per atti osceni in luogo pubblico.