Controlli alle spiagge di Positano: scovato un lavoratore in nero Multati due stabilimenti balneari per la mancata istruzione e conoscenza delle norme antiCovid

Continuano i controlli sui litorali salernitani. Nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi, in azione unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ed a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Salerno, gli stabilimenti balneari di Positano.

Verifiche mirate al contrasto del “Lavoro nero” e alla diffusione del Covid-19. Nella giornata di ieri sono state sanzionate due strutture che si trovano sulla famosa spiaggia di Fornillo. In uno dei due lidi è stato scoperto un lavoratore senza contratto, è quindi scattata la maxi-sanzione di oltre tremila e cinquecento euro a carico del proprietario, multato anche per la mancata istruzione e conoscenza delle norme, da parte dei dipendenti, in materia di contrasto alla diffusione del Covid.

Multato anche lo stabilimento vicino, il cui personale non era a conoscenza delle normative da applicare in caso di soggetti affetti da covid.