Incidente stradale a Capaccio, feriti due minorenni, uno è grave I due ragazzi erano a bordo di una moto da cross, sono finiti contro un muro

Incidente stradale a Capaccio Paestum, lungo Via Sandro Pertini, coinvolti due minorenni a bordo di una moto da cross. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che i due giovanissimi si siano schiantati contro un muro, forse per evitare un autocarro. Violento l'impatto.

Sul posto sono intervenute l’unità rianimativa e l’ambulanza medicalizzata della Croce Gialla di Agropoli e della postazione di Licinella. Uno dei due minori ha riportato ferite gravi alla testa ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Battipaglia. Si trova ricoverato in prognosi riservata. Meno preoccupanti le condizioni del 16enne che era a bordo del mezzo con lui, trasportato al presidio ospedaliero di Agropoli. I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo stanno indagando per ricostruire la dinamica di quando accaduto.