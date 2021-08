Ancora una tragedia in mare: donna francese muore nelle acque di Capaccio Stava facendo il bagno quando, forse a causa di un malore, è annegata

Continua ad allungarsi la triste conta dei morti sulle spiagge della provincia di Salerno. Ancora una tragedia nelle acque del Cilento. Questa mattina una donna francese di 73 anni è annegata in località Laura a Capaccio Paestum, probabilmente a seguito di un malore. A lanciare l’allarme sono stati i bagnanti: immediato l’intervento dei bagnini che hanno cercato invano di rianimarla. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118. La Procura ha disposto l’esame esterno sulla salma. La donna si trovava in vacanza nella città dei Templi insieme al compagno, originario di Sicignano degli Alburni. Si tratta del terzo decesso in mare in quella zona nel giro di poche settimane. Un tragico bollettino quello del mese di agosto: solo ieri un 26enne di origini africane è morto per annegamento sul litorale del Pozzillo, a San Marco di Castellabate mentre, tra gli scogli del Molo Masuccio Salernitano, nel capoluogo, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 81 anni, originario di Nocera. Non è ancora chiaro se la morte sia stata causata da un incidente o da un gesto volontario.