Incidente stradale a Capaccio: una moto si scontra con un'auto, grave 60enne E' stato elitrasportato all'ospedale Ruggi D'Aragona, rischia l'amputazione di un arto

Incidente stradale a Capaccio Paestum. A scontrarsi contro una vettura, per cause ancora non chiare, un motociclista. Grave un 60enne originario di Vallo della Lucania. Lo schianto in località Foce Sele, in prossimità di un incrocio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il 60enne è stato intubato e trasferito in eliambulanza presso l’ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. E' ricoverato in prognosi riservata e rischia l'amputazione di un arto. Indagano i carabinieri di Agropoli.