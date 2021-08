Incidente sul lavoro nel salernitano: ferito un 52enne L'uomo ricoverato a Nocera Inferiore

Ancora un incidente sul lavoro nel salernitano. A Pagani un 52enne, dipendente di un'azienda agricola della periferia, è precipitato per circa 3, 4 metri, per cause ancora non chiare. Il lavoratore è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Le sue condizioni sono serie e la prognosi è riservata.