Spacca le telecamere di sorveglianza con una mazza da baseball: ai domiciliari Si aggravano i provvedimenti verso il 36enne al quale era stato concesso l'obbligo di dimora

I Carabinieri della stazione di Campagna, questa mattina, hanno notificato ad un 36enne di Eboli, già noto alle forze dell'ordine, il provvedimento con il quale viene disposta la revoca dei benefici concessi dell’obbligo di dimora (misura a cui era stato sottoposto perché imputato per il reato di furto aggravato) nel comune salernitano, con la relativa sostituzione della misura degli arresti domiciliari. L’uomo, il 25 agosto scorso, si era reso protagonista del danneggiamento, con una mazza da baseball, di due telecamere del sistema di video sorveglianza di un negozio di elettrodomestici del quadrivio di Campagna, per gli investigatori lo avrebbe fatto per commettere un successivo furto. L’acquisizione delle immagini ha permesso ai militari di risalire all’identità dell’uomo e di sottoporlo al regime degli arresti domiciliari.