Campagna, festa di compleanno con fuochi d'artificio: denunciate tre persone E' accaduto nei giorni scorsi in località Quadrivio

Festeggiano il compleanno facendo esplodere sei batterie di fuochi pirotecnici e vengono denunciati dai carabinieri. È accaduto nei giorni scorsi in località Quadrivio di Campagna dove i militari della locale stazione hanno sorpreso tre persone di 29, 47 e 57 anni intente ad esplodere fuochi d'artificio intotno all'1,30 di notte. Per loro è scattata una denuncia per nosservanza di provvedimento dell’autorità, disturbo al riposo delle persone e accensione pericolosa di fuochi. L'accensione, tra l'altro, è avvenuta in una zona densamente popolata e a pochissima distanza delle abitazioni.