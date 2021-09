Pagani, 17enne ferito con un colpo di pistola nel rione Sanità a Napoli Indagini in corso per ricostruire il movente

Sono in corso indagini sul ferimento di un 17enne di Pagani che la scorsa notte a Napoli è stato ferito a alla gamba sinistra con un colpo di pistola. L'episodio, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe avvenuto nel Rione Sanità al termine di una lite ma non è ancora chiaro chi abbia sparato. Il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale Cardarelli dallo zio. Agli agenti della Polizia di Stato ha raccontato di esser stato ferito nel rione Sanità ma non ha saputo fornire dettagli più precisi sul luogo in cui è stato esploso il colpo d'arma da fuoco. La vittima è un incensurato. Sono in corso indagini per provare a ricostruire il movente e la dinamica di quanto accaduto.