Tragedia a Pagani, donna si toglie la vita dal cavalcavia del cimitero La vittima è una 66enne residente nel Napoletano

Tragedia questa mattina nei pressi del cimitero di Pagani dove una 66enne si è tolta la vita. Da una prima ricostruzione pare che la donna, arrivata in auto dal Napoletano, abbia prima provato a schiantarsi con la vettura contro il muro del camposanto e, poi, si sarebbe lasciata cadere dal cavalcavia che si trova nei pressi del cimitero. Inutili i soccorsi. Le ferite riportate nell’impatto non le hanno lasciato scampo. I carabinieri della Tenenza di Pagani, guidati dal tenente colonnello del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, Rosario Di Gangi hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La vittima, residente nel Napoletano, era originaria dell’Agro Nocerino Sarnese.