Capaccio, omicidio De Santi: condannato a 20 anni l'assassino reo confesso Riconosciute le attenuanti generiche

Condannato in primo grado a 20 anni di carcere, dai giudici della Corte d’Assise di Salerno, Vincenzo Galdoporpora, l'assassino reo confesso di Francesco De Santi, il pizzaiolo di Capaccio Paestum che la notte del 27 ottobre del 2019 è stato ucciso con una coltellata al cuore, nei pressi di un bar in località Torre di Mare. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 30 anni per Enzo ‘o brasiliano. Riconosciute le attenuanti generiche, sono venute meno le aggravanti: la premeditazione dell’omicidio, i futili motivi e l’aver commesso il fatto seppur sottoposto a regime di sorveglianza speciale.