Choc a Battipaglia: studentessa 13enne si lancia dalla finestra della sua aula Il dramma subito dopo le lezioni: la ragazza è stata trasferita in ospedale al Santobono

Dramma nel primissimo pomeriggio a Battipaglia, dove una 13enne si sarebbe lanciata nel vuoto dalla finestra della propria classe al secondo piano. L'episodio è avvenuto in un noto istituto della città, di cui scegliamo di non divulgare il nome.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri della locale compagnia, l'alunna sarebbe uscitaregolarmente con gli altri studenti al suono della campanella, alle 13:30. Dopodiché, con una scusa, è risalita in classe e lì - approfittando dell'assenza di tutti - si sarebbe lanciata nel vuoto.

Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza - classe 2008 - è stata trasferita al Santobono di Napoli. I medici le avrebbero riscontrato lesioni importanti ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori stanno ricostruendo l'accaduto, per capire cosa abbia potuto spingere la 13enne ad un gesto tanto estremo.