Campagna, cittadino trova istrice nel suo terreno: liberato in natura In azione i carabinieri forestale di Colliano e il personale delle Guardie zoofile dell’E.N.P.A.S.

Tutela della fauna nel salernitano. Un istrice è stato rilasciato in natura nel territorio di Campagna. A trovare l'esemplare di istrice crestata “Hystrix cristata” un privato cittadino all'interno del suo terreno.

L'animale, secondo quanto riportato, era in evidente stato di confusione e non riusciuva più ad uscire. L'uomo, quindi, ha allertato i carabinieri forestale di Colliano che hanno attivato il personale qualificato al recupero delle Guardie zoofile dell’E.N.P.A.S. di Salerno.

Giunti sul posto, i militari e le guardie zoofile hanno recuperato l’esemplare di istrice, di sesso maschile, in buone condizioni generali. E' stato custodito in un trasportino alla ricerca di un habitat idoneo al rilascio in natura. Individuato all’interno di un bosco un luogo idoneo, il personale operante ha liberato l’istrice che in pochi secondi si è dileguato nella macchia.