Beccato con una prostituta: "Sono vedovo", ma la moglie lo aspetta in ospedale Multato un 81enne di Vallo della Lucania

Beccato dagli agenti di polizia mentre consumava un rapporto a pagamento con una prostituta, si è provato a giustificare dicendo che era rimasto solo dopo la morte della moglie. Ma la moglie lo attendeva in ospedale. Nei guai un anziano di 81anni di Vallo della Lucania, scoperto, questa mattina, dai caschi bianchi di Eboli.

Gli agenti hanno voluto approfondire la vicenda dopo che, durante il confronto con l’anziano, il telefono di quest’ultimo non smetteva di squillare. A chiamarlo era proprio la donna che lo attendeva al Campolongo Hospital, dal quale l’uomo era uscito di nascosto dopo un ciclo di terapie per un intervento. Per lui una multa di 200 euro.