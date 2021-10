La commissione Ecomafie: "Il business dei rifiuti è una piaga" Vignaroli plaude all'intervento dei carabinieri del Noe: 14 persone indagate e maxi sequestri

"Complimenti ai carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica e alla Procura distrettuale antimafia di Salerno, per l'importante operazione che ha portato all'esecuzione di 5 misure interdittive, oltre al sequestro di un impianto di recupero rifiuti e 5 autocarri, per la gestione illecita di notevoli quantitativi di rifiuti plastici prodotti da diversi impianti industriali della Campania". Stefano Vignaroli, presidente della commissione Ecomafie, commenta così il blitz dell'Arma messo a segno in queste ore nel salernitano.

Nel mirino un'azienda di Pagani che avrebbe raccolto e smistato rifiuti speciali da oltre cento aziende campane.

"Parliamo di un giro di traffico illecito considerevole, che vedeva dirottati i rifiuti in altri siti campani, del Veneto e della Calabria. E' evidente e urgente la necessità di azioni che rendano più trasparente la gestione dei rifiuti. Occorre anche a livello governativo una maggiore attenzione e consapevolezza", le parole di Vignaroli.