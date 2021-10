Minorenni arrestati: due baby gang si contendevano il territorio Avevano intenzione di scontrarsi ancora per avere il predominio

Arrivate ad una volta le indagini sulla violenta aggressione avvenuta il 15 maggio scorso sul Lungomare di Salerno, in piena movida.

Questa mattina la Squadra Mobile di Salerno, la Polizia Postale e la Sezione di Polizia Giudiziaria hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare a carico di minori, 10 di custodia presso un Istituto Penitenziario Minorile ed altre 5 di collocamento in comunità disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari. La grave vicenda oggetto d’indagine riguardava lo scontro tra due opposti gruppi di giovani, del centro storico e del quartiere di Mercatello che si sono affrontati colpendosi anche con bastoni, mazze, tirapugni e coltelli tanto che due dei contendenti sono stati raggiunti da fendenti in prossimità di organi vitali. Rissa aggravata e tentato omicidio le accuse.

Nel corso delle indagini le forze dell'ordine hanno visionato le immagini videoregistrate da telecamere installate presso alcuni esercizi commerciali presenti nelle aree in cui si erano verificati i fatti. In questo modo sono riuscite a risalire all’identità di alcuni dei ragazzi, oggi arrestati, coinvolti nella violenta rissa.

Eseguite nei confronti di questi minori anche perquisizioni domiciliari, nel corso delle quali sono stati trovati e sequestrati alcuni indumenti del tutto coincidenti con quelli visibili dai filmati che avevano ripreso alcune fasi della rissa, nonché alcuni strumenti atti ad offendere. Sequestrati anche i telefoni cellulari.

Proprio il contenuto dei telefonini ha permesso di identificare i 15 giovani. Movente della violenta rissa del 15 maggio in un’acerrima rivalità tra due opposti gruppi di giovani che da tempo si fronteggiano nella città per affermare secondo logiche tipiche da “gang” il proprio predominio sul territorio. Episodi gravi e resi allarmanti dalla volontà di vendetta da parte dei protagonisti emersa dalle indagini, con il rischio di incontrollabili e violente reazioni a catena.