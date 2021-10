Rissa tra ragazzi sul lungomare di Salerno: ai domiciliari anche un 18enne Unico maggiorenne coinvolto nella violenta lite avvenuta il 15 maggio scorso

Rissa tra ragazzi sul lungomare di Salerno: sale il numero degli arresti. Ai domiciliari anche un 18enne, B.A. le sue iniziali, unico maggiorenne coinvolto nella violenta aggressione avvenuta il 15 maggio scorso, in piena movida, in concorso con altri 15 soggetti, tutti minorenni, già destinatari di misure cautelari emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Il giovane è stato ritenuto responsabile dei reati di rissa aggravata da motivi abbietti e di tentato omicidio, con premeditazione e per motivi abbietti. B.A. è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.