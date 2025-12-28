Maiori, rinviato il concerto del maestro Nicola Piovani Lo spettacolo "Note a margine" sarà recuperato in altra data

Il concerto “Note a Margine” di Nicola Piovani, previsto per domenica 28 dicembre 2025 presso la tendostruttura La Dolce Vita Expò al porto di Maiori in Costiera amalfitana, è rinviato a data da destinarsi a causa di una sopravvenuta indisposizione del Maestro.

La comunicazione è pervenuta nelle scorse ore al Comune, che, d’intesa con l’artista e con l’organizzazione, ha concordato sulla necessità di rinviare l’appuntamento.

Lo spettacolo “Note a margine” sarà recuperato in una nuova data, che verrà comunicata non appena definita.

"Il Comune di Maiori formula al Maestro Nicola Piovani i migliori auguri di pronta guarigione, e ringrazia il pubblico per la comprensione dimostrata. Ulteriori aggiornamenti seguiranno attraverso i canali istituzionali", si legge in una nota di palazzo di città.