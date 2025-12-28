Sindaco aggredito a Catiglione, il PD: "Vicini all'amico Carmine Siano" La nota della federazione provinciale Dem

"Il Partito Democratico è al fianco del sindaco di Castiglione del Genovesi Carmine Siano, vittima di una violenza efferata ed inspiegabile. Carmine Siano è un amministratore competente ed appassionato, molto apprezzato dai suoi concittadini e da tutti noi. La violenza nei suoi riguardi lascia attoniti ed esige indagini rapide che individuino ogni responsabilità. La comunità del Partito Democratico abbraccia il caro Carmine augurandogli che presto possa ristabilirsi dalle gravi ferite subite. Siamo certi che continuerà, con il sostegno di tutti, la sua azione a favore del suo paese e della sua gente senza farsi intimidire in alcun modo da questo gesto inconsulto".

Così, in una nota, la federazione provinciale Dem di Salerno a proposito dell'aggressione subìta dalla fascia tricolore di Castiglione.