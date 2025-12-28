Donna precipita in un dirupo: a far scattare l'allarme un vigile del fuoco La malcapitata è stata poi recuperata dal Nucleo SAF dei caschi rossi

Si trovava casualmente sul posto ed ha fatto scattare l'allarme, prestando anche i primi soccorsi. Un vigili del fuoco ha allertato la sede centrale di Salerno, intervenuta in località "Badia" di Cava de' Tirreni, dove una donna era precipitata in un dirupo.

Una volta raggiunta, la malcapitata è stata prontamente stabilizzata e successivamente recuperata grazie alle manovre del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Al termine delle operazioni di soccorso, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, nel frattempo giunto sul luogo dell’evento.