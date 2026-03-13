Investita e trascinata per diversi metri, muore una donna di 34 anni

Aveva 34 anni G.X., la donna di nazionalità albanese investita e uccisa in mattinata in località "Santa Cecilia", nel territorio del Comune di Eboli.
Stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stata travolta da un'altra donna alla guida di un'auto, una Fiat 500 X, mentre attraversava la strada. Per la malcapitata non c'è stato nulla da fare: inutili i soccorsi della "Croce Verde" di Battipaglia.
Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Eboli, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, lungo un'arteria già teatro in passato di gravi incidenti mortali.
Questa mattina, l'ennesima tragedia che ripropone il tema della sicurezza sulle strade della provincia di Salerno, che si confermano tra le più pericolose della Campania e non solo. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta.