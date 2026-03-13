Violenza di genere, firmato il protocollo per tutelare le vittime In campo polizia, carabinieri e centri di ascolto e supporto

Presso la Prefettura di Salerno è stato sottoscritto un importante protocollo d'intesa per il contrasto alla violenza di genere. A firmare l'accordo sono stati il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, e il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Filippo Melchiorre, insieme alla presidente della Fondazione di partecipazione La Crisalide in Rete, Roberta Bolettieri. La cerimonia si è svolta alla presenza del prefetto, Francesco Esposito.

"L'intesa punta a rafforzare la cooperazione tra le forze dell'ordine e i servizi antiviolenza attivi sul territorio salernitano, con l'obiettivo di costruire una rete operativa più solida ed efficace a tutela delle vittime. Il protocollo prevede azioni coordinate di prevenzione e contrasto al fenomeno, garantendo ascolto e supporto a chi si trova in situazioni di pericolo, e promuovendo al contempo una più ampia sensibilizzazione della comunità sul tema della violenza di genere", come fanno sapere i promotori dell'iniziativa.