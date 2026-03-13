Crotone, quattordici gol alla Primavera. E per la Salernitana rientra Maggio Il tecnico pitagorico recupera tutte le sue bocche di fuoco

Una sgambatura per provare uomini e schemi in vista della delicata sfida allo Scida con la Salernitana. Il Crotone sogna il sorpasso e vuole spingere forte sull’acceleratore. Dopo il poker con il Trapani, i pitagorici si preparano ad un lunch-match di fuoco con l’ambizione di affiancare la Bersagliera al quarto posto. Per Longo arrivano buone notizie anche dall’infermeria. Maggio, uscito malconcio dal match con il Trapani, ha smaltito la contusione alla caviglia e sarà disponibile per il lunch-match.

Ieri, per i calabresi, lungo test con la Primavera. Due tempi da 35 minuti con le palle inattive in fase di non possesso tra un tempo e l’altro. Quattordici le reti realizzate nella partitella: triplette per Zunno e Gallo, doppiette per Meli e Veltri, un gol a testa per Musso, Maggio, Armini e Piovanello. Per Longo tutti i big a disposizione in vista di una sfida chiave.