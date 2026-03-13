"Di padre in figlio", la Salernitana lancia una nuova iniziativa per i tifosi In occasione della Festa del Papà, contest social per i supporters con un prezioso premio

"Di padre in figlio", di generazione in generazione. La Salernitana lancia una nuova iniziativa. In occasione della festa del papà, la società ha deciso di rendere protagoniste padre e figli che nutrono amore e passione per i colori granata. In tal senso, tutte i fan sono invitati a scattare o selezionare una foto già esistente che le ritrae e testimonia la loro passione per la Bersagliera insieme ai loro familiari. Da oggi e fino alle 15:00 di lunedì sarà possibile caricare la foto su Salernitanafan.cvespa.it. La foto che otterrà più preferenze da parte degli utenti darà diritto ai tifosi (per un massimo di 4) di ottenere un biglietto di tribuna rossa con accesso all’hospitality per Salernitana-Team Altamura e alla contestuale possibilità di assistere al riscaldamento dei calciatori granata direttamente da bordo campo. Inoltre ogni foto che parteciperà al contest comparirà sui videowall dello stadio Arechi nel prepartita e nell’intervallo della gara tra Salernitana-Team Altamura, in programma lunedì 23 marzo.